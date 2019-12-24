Экономика
News.ruЛукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой. Мы покупали и покупаем у вас за доллары.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Кино
Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»
Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии
Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии
Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Футбол
Давид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКА
Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов, сообщил что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
Общество
В рейтинге самых депрессивных городов оказался Волгоград
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Шоу-бизнес
Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга
Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
Гаджеты
Утечка показала, что на рынок скоро выйдет карта GeForce MX350
Польские источники сообщают о скором выходе на рынок видеокарты NVIDIA GeForce MX350.
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 1,1 тысячи автомобилей в России
«Мерседес-Бенц Рус» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 1 118 моделей Mercedes-Benz GLE, проданных с 2018 года по настоящее время, а также 96 Mercedes-Benz S-Classe, реализованных в 2019 году, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта
Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.