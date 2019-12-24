Экономика

News.ruNews.ruЛукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой. Мы покупали и покупаем у вас за доллары.
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Лукашенко предлагает России продавать газ за рубли

ПРАЙМ07:49

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Интерфакс07:30

Лукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

News.ru06:58

Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле

Rambler News Service06:26

Лукашенко удивляет необходимость покупать российские ресурсы за доллары

Евразия Daily09:10
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Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары

КП - Беларусь06:55
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
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Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
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У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
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Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»

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В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

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«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru вчера в 03:42
Происшествия

Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии

Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
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Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Вести.Ru 08:26
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Происшествия

В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать

РИА Новости 08:54
Политика

Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии

Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Давид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКА

Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов, сообщил что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
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Общество

В рейтинге самых депрессивных городов оказался Волгоград

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Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
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Шоу-бизнес

Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

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Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль вчера в 07:12
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга

Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
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Утечка показала, что на рынок скоро выйдет карта GeForce MX350

Польские источники сообщают о скором выходе на рынок видеокарты NVIDIA GeForce MX350.
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Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 08:43
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия вчера в 08:13
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
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«Мерседес-Бенц Рус» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 1 118 моделей Mercedes-Benz GLE, проданных с 2018 года по настоящее время, а также 96 Mercedes-Benz S-Classe, реализованных в 2019 году, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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