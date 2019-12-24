Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой. Мы покупали и покупаем у вас за доллары.

Лукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

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