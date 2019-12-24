Экономика
News.ruЛукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой. Мы покупали и покупаем у вас за доллары.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта
Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Футбол
РФС запросил в УЕФА дополнительные билеты на ЕВРО для активных фанатов
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РФС пытается получить от УЕФА дополнительные билеты на матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года для активных болельщиков сборной России.
Политика
Лукашенко «предложил» России вступить в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил необычный взгляд на решение вопроса об интеграции с Россией.
Политика
Reuters: США назвали важным шагом решение суда по делу Хашукджи
В США решение суда в Саудовской Аравии, который вынес смертные приговоры обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, сочли важным шагом на пути к привлечению к ответственности тех, кто причастен к преступлению, передает Reuters.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Общество
На Ольгу Бузову подали в суд за долги по коммуналке
Управляющая компания решила обратиться в суд, чтобы он обязал Бузову погасить всю сумму.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга
Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
Шоу-бизнес
Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких
Стало известно о том, что врачи решили подключить ее к системе искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Здоровье
Врачи объяснили, почему нужно мыть куриные яйца
Армия и оружие
В Минобороны прошла крупная ротация кадров
Руководителем инновационного технополиса «ЭРА» стал глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Происшествия
Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову
21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Экономика
В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года.
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 1,1 тысячи автомобилей в России
«Мерседес-Бенц Рус» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 1 118 моделей Mercedes-Benz GLE, проданных с 2018 года по настоящее время, а также 96 Mercedes-Benz S-Classe, реализованных в 2019 году, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
Общество
Матвиенко предложила давать квартиры многодетным бесплатно
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.
Общество
Удочерившая сирот семья получила в придачу долг в два миллиона рублей
В мае уходящего года, в одной из семей Самары раздался долгожданный звонок. В Чапаевске появились две девочки, которых она могла удочерить.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Футбол
В России запретили ругать футбольных судей
Российский футбольный союз (РФС) ввел запрет на публичную критику судей.
Политика
Правительство ФРГ назвали неспособным защитить свои фирмы от США
Восточноевропейские страны хотят получать сжиженный газ от Америки. И не хотят российского газа вообще.