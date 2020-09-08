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РБК
РБК

Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами

Влиянию Telegram-каналов на политику невозможно противостоять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам, пишет RT.В источнике
С чего всё началось
Влиянию Telegram-каналов на политику невозможно противостоять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам, пишет
 RT.
РБК10:58
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Известия

Лукашенко предсказал «крах» России в случае разрушения Белоруссии

Известия11:11
Московский Комсомолец

Лукашенко предупредил Россию: «У вас может быть на ровном месте»

Московский Комсомолец11:01
RT на русском

Лукашенко оценил роль Telegram-каналов в координации протестов

RT на русском10:37
Фонтанка.Ру

«Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия». Лукашенко предупредил «старшего брата» Путина о влиянии США через Интернет

Фонтанка.Ру10:53
РБК

Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами

РБК10:58
РИА Новости

Лукашенко: если Белоруссия «рухнет», следующей будет Россия

РИА Новости10:32
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что «Россия станет следующей» в случае крушения Белоруссии

Газета.Ru10:48

Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
11

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru10:50
23

Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей.
Lenta.ru11:13
6

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
25

Власти Финляндии назвали условие приема туристов из России

Наличие негативного свежего теста на коронавирус станет поводом пустить иностранных туристов в Финляндию согласно решению премьер-министра страны Санны Марин, 8 сентября сообщает телерадиокомпания YLE.
ИА Красная Весна10:57

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК09:35
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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