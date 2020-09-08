Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами
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Влиянию Telegram-каналов на политику невозможно противостоять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам, пишет RT.В источнике
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