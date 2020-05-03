с чего всё началось

В Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщает ТАСС, эти слова он произнес на совещании по подготовке мероприятий по Дню Победы и эпидемиологической обстановке.

Общество В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. 112

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 67

Общество Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов. 104

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1,1K

Общество Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля. 259

Здоровье Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок. 19

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 33

Авто Tesla собирается нарастить объем производства Model 3 в Шанхае Во втором квартале, как отмечается, автоконцерн планирует усовершенствовать сборочные линии для производства кросса Model Y, который клиенты должны начать получать в следующем году.

Экономика Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500% Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на черном рынке составляют до 500%, заявили ТАСС в Ростехе, который в апреле начал поставки защитных костюмов для медиков регионам РФ. 37

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,1K

Общество Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. 8

Футбол Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор» Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). 1

Общество В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир. 1,4K

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 132

Политика Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. 4

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,4K

Армия и оружие Российские и армянские летчики провели репетицию праздничного пролета Генеральную репетицию праздничного пролета авиационной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели военные летчики авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении, сообщила 3 мая пресс-служба ЮВО.