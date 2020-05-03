с чего всё началось

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Наука Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 581

Происшествия В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области. 16

Политика Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". 40

Общество Два сотрудника «АвтоВАЗа» заразились коронавирусом Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено среди сотрудников "АвтоВАЗа", сообщил в воскресенье официальный профсоюз завода.

Наука Нашли смертельную патологию у тяжелобольных коронавирусом Исследователи Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине выявили смертельно опасную патологию у пациентов, тяжело болеющих коронавирусом. 286

Общество В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.

Общество 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 289

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 16

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 698

Общество Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных «В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости. 185

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. 267

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Политика Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС. 477

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,7K