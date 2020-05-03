Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
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Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает
 «БелТА».
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«Подумайте, что скажут люди»: Лукашенко не будет отменять парад Победы в Минске

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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