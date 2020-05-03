Политика
Lenta.ruЛукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
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с чего всё началось
Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».Ведомости06:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM вчера в 08:27
Игры
Авторы Elite Dangerous работают над стратегией во вселенной Warhammer
Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Кино
Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском вчера в 20:08
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства против коронавируса
Китайские ученые раскрыли механизм действия лекарственного препарата ремдесивира на вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:57
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Политика
В Сербии с 7 мая отменят чрезвычайное положение — президент
Принято решение об отмене чрезвычайного положения в Сербии с 7 мая, заявил 3 мая сербский президент Александр Вучич, передает телеканал Pink.
ИА Красная Весна 16:11
Общество
Два сотрудника «АвтоВАЗа» заразились коронавирусом
Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено среди сотрудников "АвтоВАЗа", сообщил в воскресенье официальный профсоюз завода.
РИА Новости 14:09
Наука
Нашли смертельную патологию у тяжелобольных коронавирусом
Исследователи Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине выявили смертельно опасную патологию у пациентов, тяжело болеющих коронавирусом.
Live24 05:09
Общество
В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу
Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Общество
В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом
В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:34
Происшествия
Здание облправительства «заминировали» в Калининграде
В Калининграде поступило анонимное сообщение о "минировании" здания правительства, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Происшествия
В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»
Как сообщил «Русскому Западу» очевидец, мотоциклист погиб на месте. Также, вероятно, не выжил и пассажир, сидевший в легковом автомобиле.
Русский Запад 15:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова оставила вернувшегося в дом Джигана без секса
Оксана Самойлова оставила вернувшегося в дом Джигана без секса Устименко-Вайнштейн ночует в другой комнате.
Экспресс газета 08:15
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья
Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ 01 мая в 23:33
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
7Дней.ру 01:00
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06