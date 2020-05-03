Политика
Lenta.ruЛукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
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с чего всё началось
Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».Ведомости06:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
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Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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На снимках, опубликованных южнокорейским изданием TheKoreanCarBlog, "засветилась" совсем иная по архитектуре передняя панель, отличная от всех остальных моделей группы Hyundai-KIA Как известно, у большинства современных моделей Hyundai панель приборов и дисплей системы мультимедиа расположены на одном уровне, а климатическая установка регулируется шайбой.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
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