с чего всё началось

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 234

Происшествия В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе. 35

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники. 491

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,2K

Общество Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля. 197

Гаджеты Видеокарты Nvidia дешевеют Как пишет источник, партнеры Nvidia уже начали расчищать склады для перспективных новинок. Первое сообщение об этом появилось в China Times. 1

Общество Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава. 1,7K

Авто Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson На снимках, опубликованных южнокорейским изданием TheKoreanCarBlog, "засветилась" совсем иная по архитектуре передняя панель, отличная от всех остальных моделей группы Hyundai-KIA Как известно, у большинства современных моделей Hyundai панель приборов и дисплей системы мультимедиа расположены на одном уровне, а климатическая установка регулируется шайбой. 3

Футбол Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор» Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). 1

Общество Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса. 3

Происшествия В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.