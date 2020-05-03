с чего всё началось

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Политика В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России Россия выставила США счет на 600 с лишним тысяч долларов за поставленные в апреле товары медицинского назначения, которые официально именовались «гуманитарной помощью». 9

Общество Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из России В министерстве промышленности связывают отмену запрета на массовый вывоз масок, одноразовых костюмов химической защиты, респираторов, бахил и ряда других изделий с отсутствием их дефицита. 338

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,5K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 694

Общество Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных «В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости. 170

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Происшествия Снаряд времен войны нашли в подсобке торгового центра в Зеленограде Предмет, конструктивно похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в хозяйственном помещении торгового центра «Столица» на Кутузовском шоссе (посмотреть на карте).

Армия и оружие Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США «Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР. 6

Здоровье Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом. 15

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом. 283

Политика Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ. 3

Культура Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели» Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку «Across Endless Dimensions», который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».

Общество Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции. 214

Футбол УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень» Чемпионат России уже проводил сезон по системе «весна-осень» до 2010 года.