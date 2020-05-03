Политика
Lenta.ruЛукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Читать в источнике
Оценить3,3K
с чего всё началось
Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».Ведомости06:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Политика
В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России
В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России Россия выставила США счет на 600 с лишним тысяч долларов за поставленные в апреле товары медицинского назначения, которые официально именовались «гуманитарной помощью».
Коммерсантъ 11:02
Общество
Под временный госпиталь в «Ленэкспо» передали еще несколько павильонов
Еще несколько павильонов «Ленэкспо» переоборудуют для приема больных с легкой формой коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник 12:05
Общество
Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из России
В министерстве промышленности связывают отмену запрета на массовый вывоз масок, одноразовых костюмов химической защиты, респираторов, бахил и ряда других изделий с отсутствием их дефицита.
Эхо Москвы 11:07
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
BFM.ru вчера в 06:12
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
Снаряд времен войны нашли в подсобке торгового центра в Зеленограде
Предмет, конструктивно похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в хозяйственном помещении торгового центра «Столица» на Кутузовском шоссе (посмотреть на карте).
Зеленоград24 13:07
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Васильева ожидает результатов по сданному ранее анализу на коронавирусную инфекцию, призналась актриса РИА Новости.
iReactor 05:00
Происшествия
В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия 07:40
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Здоровье
252 новых случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области
252 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) подтверждено в Нижегородской области на 3 мая.
Время Н 03:46
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Армия и оружие
Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США
«Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР.
ПолитРоссия 13:07
Здоровье
Волнение в сторону. Врач привел основной симптом коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в беседе с телеканалом "Звезда" назвал основной симптом коронавируса.
Радио Sputnik вчера в 07:22
Здоровье
Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ
Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом.
REGNUM 12:33
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
Политика
Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве
Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
Культура
Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку «Across Endless Dimensions», который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake вчера в 07:28
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через воду и продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал, как можно избежать заражения новым типом коронавируса через питьевую воду и продукты.
Аргументы и Факты вчера в 19:07
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Общество
Тренер «Ахмата» обратился к «ноющим» о деньгах россиянам
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.
РИА Новости 14:47
Футбол
УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»
Чемпионат России уже проводил сезон по системе «весна-осень» до 2010 года.
Vprognoze.ru 12:22
Происшествия
В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38