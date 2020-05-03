Политика
RT на русскомЛукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».Ведомости06:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
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NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
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