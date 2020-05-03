с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

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