Политика
Lenta.ruЛукашенко заявил о нежелании бежать от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Политика
Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов
Общая явка, по последним данным, составила 65%. Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля.
Газета.Ru 02:53
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Политика
Познер считает голосование по поправкам вотумом доверия Путину
Телеведущий Владимир Познер в беседе с ИА «Национальная служба новостей» заявил, что не удивлен таким результатам голосования по поправкам.
Общественное телевидение России 06:22
Общество
Звание «Город трудовой доблести» присвоено Новосибирску
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить почётное звание РФ «Город трудовой доблести» 20 городам.
VN.RU 09:14
Общество
Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением
Всего, по данным Минздрава, в 2019 году в России было зарегистрировано 517 357 больных ожирением, что на 70 тыс. больше, чем годом ранее.
Известия 21:09
Кино
Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» оставит первую часть далеко позади
Popcornnews.ru 17:30
Космос
Собственный интернет появится на российском сегменте МКС до конца года
Вечерняя Москва вчера в 06:33
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости 19:09
Наука
Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли
Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор 30 июня в 06:43
Общество
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции.
Эхо Москвы вчера в 12:35
Общество
Европейские банки договорились создать единую платёжную систему
В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
RT на русском 12:00
Здоровье
Глава Амурской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Амурская область одним из первых в России столкнулась с коронавирусной инфекцией, поскольку является приграничной территорией, рассказал глава региона в эфире трансляции.
Взгляд.ру 12:09
Происшествия
На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
ТАСС 20:20
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Россиян с 1 июля обязали устанавливать так называемые умные счетчики в домах и квартирах.
Деловое.ТВ вчера в 04:47
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости вчера в 17:37
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости 19:57
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Политика
Эксперт просит не надеяться на оппозицию после «обнуления» Путина
Несистемная оппозиция не способна к консолидации на фоне обнуления президентских сроков Владимира Путина, считает кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.
Росбалт 07:45
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Здоровье
В Екатеринбурге появится 30 новых бригад скорой помощи
Екатеринбург Онлайн 20:20
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ в Московском регионе стартует в пятницу
В Москве и Московской области с пятницы начинается основной период сдачи ЕГЭ, в этот день пройдут экзамены по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
РИАМО 17:00
Политика
Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»
Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 15:26
Здоровье
Известно, где в Башкирии чаще всего заражаются сифилисом и гонореей
В 2018 году зарегистрировали столько же заболевших (1,9). По данным экспертов, в регионе заболеваемость сифилисом ниже среднероссийского показателя (14,2) на 19,7% и по ПФО (12,7) – на 9,9%. Гонореей в прошлом году заболели 204 человека (5,04).
UfacityNews.ru 01:59
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55