Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко заявил о нежелании бежать от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».
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