Политика
Lenta.ruЛукашенко заявил о нежелании бежать от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».
Читать в источнике
Оценить180
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 10:35
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
Evo-rus.com 15:40
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Россиян с 1 июля обязали устанавливать так называемые умные счетчики в домах и квартирах.
Деловое.ТВ вчера в 04:47
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
РИА Новости 19:09
Наука
Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму
Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 03:47
Космос
«Космические пауки» займутся сбором мусора на орбите Земли
Российский стартап разрабатывает небольшой автономный спутник, который сможет избавить орбиту Земли от космического мусора.
Мосмонитор 30 июня в 11:03
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 18:46
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Президент Александр Лукашенко выразил мнение, что русский и украинский народ завидует Белоруссии, потом что они находятся "в безопасной, спокойной стране".
CT news 15:50
Происшествия
МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране
Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет.
ТАСС 14:46
Происшествия
Главе Облученского района ЕАО дали четыре года условно за превышение полномочий
Глава Облученского района ЕАО судом признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Дебри-ДВ 08:27
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
Общество
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
RT на русском 19:13
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Мужчина продемонстрировал в личном микроблоге рыбу, похожую на существ из фильма "Аватар".
Актуальные Новости 09:18
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Гаджеты
В России рекордно подешевел смартфон Apple iPhone XR
Актуальные Новости 08:27
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Музыка
Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию
Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
ИА InterMedia 08:03
Космос
В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров
Специалисты применили знания о принципах эволюции к космическому пространству и поняли, что за все время существования жизни на Земле на планетах Млечного Пути зародилось от 475 до 928 цивилизаций.
Evo-rus.com 01:34
Политика
Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию Российской Федерации, сообщает Газета.ru.
РИАМО 06:43
Шоу-бизнес
Бледная и в белом: Анджелина Джоли впервые вышла из дома за последние 4 месяца
Голливудская актриса вышла из тени, вернее из своего особняка — звезда была замечена на улице вместе с 11-летней дочерью Вивьен.
Woman.ru 06:29
Гаджеты
Honor представила 5G-смартфон Honor X10 Max
Astera 12:27
Политика
Трамп может принять серьезные меры при подтверждении данных о талибах
В случае, если сведения о сговоре России с талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ) в Афганистане подтвердятся, президент США Дональд Трамп может принять самые серьезные меры.
Известия 16:32
Космос
Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино
Новая модель предполагает, что короны вокруг сверхмассивных черных дыр, обнаруженных в ядре галактик, может быть источником частиц таких энергий.
Индикатор 10:37