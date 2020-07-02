Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

Технологии В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы. 13

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику. 24

Наука Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. 4

Политика Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.

Происшествия МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет.

Космос Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов. 2

Общество Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни «Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Музыка Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.

Космос В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров Специалисты применили знания о принципах эволюции к космическому пространству и поняли, что за все время существования жизни на Земле на планетах Млечного Пути зародилось от 475 до 928 цивилизаций. 17

Шоу-бизнес Бледная и в белом: Анджелина Джоли впервые вышла из дома за последние 4 месяца Голливудская актриса вышла из тени, вернее из своего особняка — звезда была замечена на улице вместе с 11-летней дочерью Вивьен.

Политика Трамп может принять серьезные меры при подтверждении данных о талибах В случае, если сведения о сговоре России с талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ) в Афганистане подтвердятся, президент США Дональд Трамп может принять самые серьезные меры. 10