Общество
Экономика сегодняЛукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии
Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
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Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
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Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Общество
Заболевшие на борту Grand Princess почти выздоровели
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Здоровье
За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Сергей Жорин: «Катя Гордон совсем завралась»
Вчера юристка снова сделала это — подала заявление на дважды бывшего мужа после того как «СтарХит» опубликовал видео, на котором она пребывает в неадекватном состоянии.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака
В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
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Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
Гаджеты
Выход iPhone 12 с 5G может задержаться
Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
Общество
Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе
Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Политика
МИД РФ потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Захарова добавила, что МИД обратился к властям США с требованием отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.
Игры
Игры 2K Games удалили из библиотеки GeForce Now
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
В Болгарии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Болгарии, сообщило Болгарское телеграфное агентство.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Политика
На Украине заявили о желании Яценюка вернуться во власть
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Авто
Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga
Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.