Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЛукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии

Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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Лукашенко заявил, что не будет вымаливать нефть у России

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