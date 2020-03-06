Энергетика
Экономика сегодняЛукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии
Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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Политика
Захарова оценила заявление Зеленского о минских соглашениях
Перенос Украиной пунктов минских соглашений помешает урегулированию ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Бабкина раскрыла тайну, о которой молчала 45 лет
Фигурное катание
Валиева стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров
Россиянка Камила Валиева заняла первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Авто
В России новый Audi A3 появится к концу года
Новая Audi A3 Sportback появится в России к концу 2020 года. Об этом сообщает российский офис Audi на своем сайте.
Кино
Disney займется съемками приквела «Красавица и чудовище»
Disney начал съемки сериала-приквела по мотивам фильма «Красавица и чудовище» для своего стримингового сервиса Disney+.
Общество
В Египте еще 33 пассажира круизного лайнера заразились коронавирусом
"Число случаев коронавируса на борту теплохода в Луксоре выросло с 12 до 45", - заявила министр.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Политика
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
«Оператор ГТС Украины»: жители Киева могут остаться без газоснабжения
Жители столицы Украины рискуют остаться без газа из-за отказа компании «Киевгаз» заключить договор на транспортировку с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), сообщили в пресс-службе украинского оператора.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга в третьем овертайме обыграли подмосковный "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и завершили серию со счетом 4-0.
Футбол
Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после драки в Грозном
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Общество
Олег Тиньков рассказал о смертельном диагнозе
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.