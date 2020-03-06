Энергетика
Экономика сегодняЛукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии
Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
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ВОЗ рассказала об отличиях гриппа и коронавируса
Во информации ВОЗ, грипп и коронавирус распространяются с разной скоростью: если у первого инкубационный период в среднем составляет три дня, то у второго - пять-шесть.
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Валиева: На соревнованиях исполняла «Девочку на шаре» в последний раз
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Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Происшествия
В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой
Склады с радиоэлектроникой загорелись на площади порядка 3 тысяч квадратных метров в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Энергетика
Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в инстаграме пост, в котором рассказала о своих переживаниях из-за состояния здоровья матери и поблагодарила подписчиков за поддержку.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Общество
Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге
Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
Теннис
Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Лионе
Энергетика
Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель
Падение цены на нефть Brent усилилось. Она рухнула на 7,5% в ходе прошедших торгов, об этом пишет "Интерфакс".
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Хоккей
«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым» в Кубке Гагарина
Омский «Авангард» переиграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» 7 марта в четвертом матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Политика
Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.