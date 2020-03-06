Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЛукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии

Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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Вилы для Лукашенко. Президент Беларуси ждет не экономическое, а политическое предложение от России. Например, войти в Госсовет

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
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Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
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«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым» в Кубке Гагарина

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Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
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В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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