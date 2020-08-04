Политика
Говорит УфаЛукашенко заявил о переброске отряда для дестабилизации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг данные о том, что задержанные «боевики» из России добирались через страну транзитом. Он уверен в том, что им было приказано ждать в Белоруссии. Лукашенко уточнил, что позже на южные территории был доставлен еще один отряд с целью дестабилизации.
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Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим.
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Лукашенко заявил о переброске «нового отряда иностранцев» в Белоруссию
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