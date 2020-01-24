Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове 24 января.

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

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