Политика

ПрофильПрофильЛукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове 24 января.
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Лукашенко рассказал о переговорах по нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией

Коммерсантъ07:17

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

РИА Новости06:56

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

РБК06:58

Белоруссия передумала отказываться от российской нефти

Lenta.ru07:57

Лукашенко заявил, что Минск обсуждает поставки нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ

ТАСС06:59

Лукашенко рассказал о планах закупать нефть в США и ОАЭ

Интерфакс06:40

Белоруссия ведёт переговоры с США и ОАЭ по поставкам нефти

RT на русском06:06
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США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти

КП - Беларусь08:00
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
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