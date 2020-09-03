с чего всё началось

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.

Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Единоборства Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.

Политика В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». 804

Футбол Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7. 1

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1025505 человек (плюс 5195 за сутки). 17

Политика Соловьев оценил перехваченные переговоры о Навальном На своей страничке в социальных сетях Владимир Соловьев, ведущий из РФ, заявил, что его не впечатлил «перехват» телефонного разговора между Варшавой и Берлином. 391

Космос Китай успешно испытал многоразовый космический аппарат Как пишет РИА Новости, в пятницу китайская корпорация космической науки и техники сообщила о запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём. 420

Общество Пандемия коронавируса пошла на убыль впервые в сентябре Впервые в сентябре число подтвержденных случаев коронавируса оказалось меньше, чем в предыдущий день.

Футбол Сборная России сыграет с командой Венгрии в Лиге наций В воскресенье, 6 сентября, сборная России в рамках второго тура Лиги наций УЕФА сыграет с командой Венгрии.

Здоровье Главврачей для Омской области ищут по всей России 3 сентября в эфире «12 канала» министр здравоохранения Омской области Ирина СОЛДАТОВА пояснила, почему привлекает кадры из других регионов. 12

Хоккей Тренер «Айлендерс» объяснил, почему не поставил Варламова на 7-й матч В воскресенье, 6 сентября, главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц объяснил, почему не доверил место в воротах команды российскому голкиперу Семёну Варламову в решающем матче серии против «Филадельфии».

Происшествия На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь Жительница Ровенского района Украины застрелила своего супруга и ранила дочь-подростка, а после этого пыталась покончить с собой, сообщается на сайте Национальной полиции страны в субботу, 5 сентября. 66

Армия и оружие В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive. 101

Шоу-бизнес Киркоров и Басков не опровергли слухи о проблемах в семье Пугачевой Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!», транслируемой на канале НТВ, высказали свое мнение относительно возможных проблем в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. 1

Происшествия «Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру». 106