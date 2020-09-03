Политика
Evo-rus.comЛукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному
Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает белорусское государственное агентство БелТА.РБК03 сентября в 06:20
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Опубликован перехваченный разговор про фальсификацию отравления Навального
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Как Минск перехватил секретные переговоры о Навальном. Объяснение историка спецслужб
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