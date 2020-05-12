Коронавирус
РБКЛукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
В России коронавирус за сутки подтвердился почти у 11 тыс. человек
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 899 человек в 83 регионах.
Клопс 03:35
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru вчера в 07:35
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Политика
Саакашвили призвал США к реформам на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Общество
Нижегородский губернатор рассказал о выходе региона из самоизоляции
В Нижегородской области сохраняются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, их постепенное снятие возможно в течение второй декады мая.
Российская газета 02:44
Единоборства
Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем микроблоге в Твиттере высмеял комментарий чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова относительно боя Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном.
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Энергетика
Число буровых в США падает до исторического минимума
На прошлой неделе, по данным нефтесервисной Baker Hughes, которая отслеживает количество буровых установок с 1940 года, количество буровых в США только на четыре единицы превзошло рекордный минимум в 404 штуки, установленного в мае 2016 года.
OilCapital.ru 05:35
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Общество
Многодетные семьи Кубани получат единовременную выплату
Многодетные семьи в Краснодарском крае получат по 2 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Живая Кубань 06:20
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Гаджеты
Новый iPhone SE заряжается катастрофически медленно. Покупка отдельного быстрого ЗУ ситуацию исправляет лишь отчасти
В целом, безусловно, несмотря на крошечный аккумулятор, iPhone SE второго поколения заряжается по современным меркам медленно даже с быстрым ЗУ, а уж с комплектным показатели становятся попросту ужасными.
iXBT.com 05:46
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Авто
Новый Volvo XC100 превратят в электрокар
Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.
SpeedMe вчера в 11:12
Здоровье
В Пензенской области отчитались о выплатах медикам за март и апрель
По распоряжению Правительства России от 12 апреля 2020 года № 976-р на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, с апреля региону было выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей.
Smi58.ru 05:15
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
Происшествия
В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш
Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
Кино
Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции
Экономика сегодня 05:54
Общество
Приангарье вводит обязательный масочный режим
С 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.
REGNUM 06:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
Движок 02:32