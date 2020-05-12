с чего всё началось

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

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Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 40

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Общество После обращения Путина рухнул сайт госуслуг После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК. 368

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 4