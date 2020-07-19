с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства. Отрывок выступления Лукашенко опубликовал телеканал ОНТ.

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,4K

Экономика Новые акции на СПб Бирже: Volkswagen, Daimler, Metro, Adidas и другие Российские инвесторы смогут купить такие бумаги как Volkswagen и Daimler, Deutsche Воrsе, Adidas и Puma, Lufthansa, Siemens и даже футбольного клуба "Боруссия".

Политика Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск. 264

Технологии Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены. 2

Технологии PayPal запускает сервис торговли криптовалютами PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют. 1

Авто «АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva Первые экземпляры модели Lada Niva начали поступать в дилерские центры «АвтоВАЗа». Продажи модели будут запущены в ближайшее время.

Экономика Раскрыты последствия деноминации рубля для России Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз. 6

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Происшествия На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе. 146

Экономика Путин рассказал о планах по господдержке гражданского судостроения Керчь, Крым, 20 июля 2020, 14:40 — REGNUM На следующие три года в России запланирована поддержка гражданского судостроения по нескольким направлениям.

Общество Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 59