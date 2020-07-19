Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства. Отрывок выступления Лукашенко опубликовал телеканал ОНТ.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает
 телеканал ОНТ.
BFM.ruвчера в 15:13

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Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

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Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию

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Лукашенко заявил о намерении оппозиции силой свергнуть белорусскую власть

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Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по свержению власти

RT на русскомвчера в 14:30

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РБКвчера в 15:59
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В ответ на заявление Лукашенко о планах оппозиции свергнуть власть госсекретарь Совбеза Равков заверил, что Вооруженные силы Беларуси готовы выполнить приказ

КП - Беларусь02:11
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Evo-rus.com 02:12
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В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
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Общество

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News.ru 04:57
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Политика

Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
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Технологии

Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры

Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Ferra 18 июля в 09:53
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Технологии

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
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Авто

«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva

Первые экземпляры модели Lada Niva начали поступать в дилерские центры «АвтоВАЗа». Продажи модели будут запущены в ближайшее время.
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
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Происшествия

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В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
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На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

По информации, у пары родился второй сын.
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Путин рассказал о планах по господдержке гражданского судостроения

Керчь, Крым, 20 июля 2020, 14:40 — REGNUM На следующие три года в России запланирована поддержка гражданского судостроения по нескольким направлениям.
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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Кино

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Армия и оружие

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Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
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