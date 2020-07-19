с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 143

Общество В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. 5,5K

Происшествия Три участника несанкционированной акции во Владивостоке привлечены к ответственности На участников неразрешенной акции составили протокол за нарушение законодательства о публичных акциях, пишет ТАСС со ссылкой на самих доставленных в полицию граждан. 1

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 237

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Футбол «Монако» уволил Морено с поста главного тренера команды Напомним, что 28 декабря прошлого года Морено сменил на посту главного тренера «Монако» Леонарду Жардима.

Общество Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля.

Экономика Перевозочные компании подготовились к профициту парка Перевозочные компании подготовились к профициту парка Логисты, работающие «без активов», окажутся в выигрышном положении на текущем рынке с учетом профицита всех видов транспорта.

Футбол Пирсон покинул пост главного тренера «Уотфорда» Найджел Пирсон покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Уотфорд", сообщается на сайте команды.

Общество В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой. 62

Армия и оружие Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел о военно-морском параде Пресс-служба Минобороны РФ сообщила об открытии на официальном сайте ведомства специального раздела, посвященного главному военно-морскому параду 26 июля.

Автоспорт Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.

Наука В Японии показали возможность создания вакцины с помощью шелкопрядов Ученые из японского Университета Кюсю использовали шелкопрядов для разработки белка, которые претендует на главный компонент в создании вакцины против коронавируса. 2

Экономика Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки Чрезмерные долги По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны. 66