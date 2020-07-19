Политика
BFM.ruЛукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ.BFM.ru15:13
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