с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.

Политика МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены. 3

Автоспорт Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.

Единоборства Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.

Футбол «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Общество Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 1

Общество Российские школьники открыли остров на Новой Земле Остров образовался 9 июля после разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. 3

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 476

Армия и оружие «Руки по локоть в крови»: За что на самом деле в США возненавидели Пригожина и «ЧВК Вагнер» Опыт борьбы с Россией через посредничество IHH был использован на Украине, где 8 мая 2007 года в Тернополе (Западная Украина) несколько исламистских группировок и небольших нацистских групп создали так называемый "антиимпериалистический фронт" против Москвы.

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 111

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 70