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BFM.ruЛукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.
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с чего всё началось
Такое заявление он сделал 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, отрывок выступления телеканал ОНТ показал 19 июля.РИА Новости14:34
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Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
Политика
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
ТАСС 15:57
Автоспорт
Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.
F1news.ru 14:21
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Армия и оружие
На Северном Кавказе в ходе проверки развернули атомные минометы
В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии.
Российская газета вчера в 11:16
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Происшествия
Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.
Известия 16:03
Общество
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Остров образовался 9 июля после разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.
РИА Новости 15:31
Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Piter.tv 08:00
Общество
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве умерли 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 15:01
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Гаджеты
Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе
Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
Faktom 11:21
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Технологии
Видеокамеры для насекомых создали в Вашингтонском университете
Камера очень легкая и не причинит насекомым неудобств.
RuNews24.ru 10:13
Армия и оружие
«Руки по локоть в крови»: За что на самом деле в США возненавидели Пригожина и «ЧВК Вагнер»
Опыт борьбы с Россией через посредничество IHH был использован на Украине, где 8 мая 2007 года в Тернополе (Западная Украина) несколько исламистских группировок и небольших нацистских групп создали так называемый "антиимпериалистический фронт" против Москвы.
Свободная Пресса 08:39
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Автоспорт
Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии
Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings 13:11
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Политика
Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко
Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус 13:49
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Кино
Дисней определился с режиссерами продолжения саги о Соколином глазе
ИА Красная Весна 15:47