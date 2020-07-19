Политика
BFM.ruЛукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.
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с чего всё началось
Такое заявление он сделал 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, отрывок выступления телеканал ОНТ показал 19 июля.РИА Новости14:34
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Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com 15:02
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»
DixiNews вчера в 03:48
Футбол
Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере
Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.
Газета.Ru 12:25
Армия и оружие
Рожин рассказал о попытках замаскировать расходы на боевиков в Триполи
"Надо полагать, что Турция в целом инвестирует в свое военное присутствие, естественно, она ожидает отдачи, с точки зрения компенсации материальных расходов за счет экспорта нефти", — выразил мнение эксперт в беседе с ФАН.
Слово и Дело 17:57
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Финансы
Какие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
Коммерсантъ 07:00
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня вчера в 14:20
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Политика
Трамп предрек США уничтожение в случае победы Байдена на выборах
Президент США Дональд Трамп предрек стране уничтожение в случае победы бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.
Lenta.ru 16:49
Наука
В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса
Atas.info 17 июля в 02:25
Авто
Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat
Цена премиального флагманского седана Hongqi H9 оказалась на треть ниже немецких конкурентов, среди которых Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, сообщили представители автопроизводителя, 15 июля сообщает китайский портал Autohome.
ИА Красная Весна 16:57
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
ИА Красная Весна 11:43
Футбол
Газизов: Ошибки идут в сторону «Зенита», хочется сказать различные плохие слова
По словам Газизова, на сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита».
Нева Спорт 14:46
Общество
Российские школьники открыли новый остров в Арктике
Новый остров в Арктике обнаружили российские школьники на основе обработки спутниковых снимков, сообщается 14 июля на сайте Русского географического общества (РГО).
ИА Красная Весна 16:08
Игры
Геймер запустил игры PS1 на PS4, использовав ремейк игры MediEvil
Пользователь Twitter по имени Vitt0xLarYT сообщил, что благодаря этому он смог использовать эмулятор игр консоли PlayStation 1 на PlayStaton 4, извлёчёный из игры MediEvi Remake 2019 года.
ИА Красная Весна 17:53
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
Древние сооружения на Марсе обнаружил виртуальный археолог Джин Уорд.
Экономика сегодня 07:03
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
Футбол
Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»
Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар".
ТАСС Спорт 16:15