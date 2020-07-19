с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.

Общество Россияне могут получить еще три детских пособия в августе В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь). 204

Футбол Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.

Армия и оружие Рожин рассказал о попытках замаскировать расходы на боевиков в Триполи "Надо полагать, что Турция в целом инвестирует в свое военное присутствие, естественно, она ожидает отдачи, с точки зрения компенсации материальных расходов за счет экспорта нефти", — выразил мнение эксперт в беседе с ФАН.

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 162

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Финансы Какие доходности остались на депозитном рынке Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.

Авто Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года. 52

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 58

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Авто Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat Цена премиального флагманского седана Hongqi H9 оказалась на треть ниже немецких конкурентов, среди которых Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, сообщили представители автопроизводителя, 15 июля сообщает китайский портал Autohome. 2

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 112

Футбол «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.

Общество Российские школьники открыли новый остров в Арктике Новый остров в Арктике обнаружили российские школьники на основе обработки спутниковых снимков, сообщается 14 июля на сайте Русского географического общества (РГО). 4

Игры Геймер запустил игры PS1 на PS4, использовав ремейк игры MediEvil Пользователь Twitter по имени Vitt0xLarYT сообщил, что благодаря этому он смог использовать эмулятор игр консоли PlayStation 1 на PlayStaton 4, извлёчёный из игры MediEvi Remake 2019 года. 2

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 143

Происшествия Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. 39