Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Армия и оружие
Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве
Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Наука
Ученые обвинили хлеб и сахар в провоцировании бессонницы
Оказалось, что рафинированный сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара, что мешает человеку уснуть.
Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля-начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Политика
Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
Гаджеты
Раскрыли стоимость Samsung Galaxy S20 и «раскладушки» Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Происшествия
Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК
Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Происшествия
Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до 11
Жертвами пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымском Томской области стали 11 человек.
Гаджеты
Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу
В онлайн-магазине Apple предлагаются iPhone XS и iPhone XS Max в трех цвета, а также в вариантах на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Политика
В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа
Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Происшествия
В Китае умер четвертый зараженный новым коронавирусом
В китайском городе Ухань провинции Хубэй умер четвертый человек, у которого был диагностирован новый тип коронавируса.
Экономика
«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»
В пресс-службе «Нафтогаза» прокомментировали снятие арестов с активов «Газпрома» по искам украинской компании в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.