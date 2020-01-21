Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Оказалось, что рафинированный сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара, что мешает человеку уснуть.
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Красная весна 06:13
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
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В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
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Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Телеканал 360° 04:14
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Известия 18 января в 17:05
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Раскрыли стоимость Samsung Galaxy S20 и «раскладушки» Galaxy Z Flip

Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
ToDay News Ufa вчера в 23:30
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В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
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Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
РБК 05:28
Происшествия

Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК

Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
РБК 06:39
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
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«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
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В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ

Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
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Происшествия

Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до 11

Жертвами пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымском Томской области стали 11 человек.
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Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу

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В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
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Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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В китайском городе Ухань провинции Хубэй умер четвертый человек, у которого был диагностирован новый тип коронавируса.
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«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»

В пресс-службе «Нафтогаза» прокомментировали снятие арестов с активов «Газпрома» по искам украинской компании в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
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