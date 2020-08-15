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RT на русском
RT на русском

Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве

Лукашенко отметил, что власти заблаговременно предупредили народ о формировании нового правительства и показали, с «кем президент будет работать после выборов». Белорусский лидер указал, что кабмин в основном сформирован.В источнике
Александр Лукашенко
При этом надо иметь в виду, что мы задолго — за год, полгода — народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов.
С чего всё началось
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит
 БЕЛТА его слова.
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