Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве
Смотрите также
США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве
Актер из «Властелина колец» потерял работу из-за возраста и пандемии
В России запустили производство вакцины от коронавируса
В Абхазии нашли тело туристки из Петербурга в реке
Около 200 человек выстроились в цепь у посольства Белоруссии в Москве
Лукашенко опроверг слухи об имеющемся доме в Москве
Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина
Адвокат Ефремова подписался под признанием вины актера
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
В Минске силовики опустили щиты перед протестующими
Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ
В Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник
В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
Жителей Сочи возмутило видео, на котором мужчина размахивает младенцем
Цепкало назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
В возрасте 35 лет умер актер «Битвы за Севастополь» Сергей Куницкий
В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов
Коронавирус предложили лечить радиацией
МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей
Вышел трейлер к фильму BTS Break the Silence: The Movie
Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии
В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов
Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
Лукашенко отметил, что власти заблаговременно предупредили народ о формировании нового правительства и показали, с «кем президент будет работать после выборов». Белорусский лидер указал, что кабмин в основном сформирован.В источнике
При этом надо иметь в виду, что мы задолго — за год, полгода — народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов.
С чего всё началось
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит
БЕЛТА его слова.
Подробнее о событии