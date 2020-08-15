Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства

Новый кабинет министров Белоруссии в основном уже сформирован. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».В источнике
Александр Лукашенко
Может быть, будут какие-то нюансы. Все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело.
С чего всё началось
«Надо иметь в виду, что мы задолго — за год, полгода — народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА
).
Коммерсантъ04:48
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Лукашенко просит поторопиться бумагами: правительство Белоруссии формально сложило полномочия

Фонтанка.Ру05:04
Известия

Лушкашенко заявил о готовности правительства работать, но есть нюансы

Известия04:46
РБК

Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства

РБК04:53
Московский Комсомолец

Лукашенко поручил подготовить документы о дальнейшей работе правительства

Московский Комсомолец04:53
Коммерсантъ

Лукашенко: новое правительство в основном сформировано

Коммерсантъ04:48
RT на русском

Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве

RT на русском04:57
ТАСС

Лукашенко заявил, что новое правительство Белоруссии в основном сформировано

ТАСС04:41

В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу

Джанкойский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя Главного следственного управления СК по Крыму, заключил под стражу 34-летнего местного жителя, который вечером 13 августа на автомобиле ВАЗ 210774 в селе Новосельцево наехал на трех девочек, одна из которых погибла.
В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу
Российская газета04:23
62

Глава Башкирии прокомментировал возможную опасность возвращения детей в школы с 1 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сейчас перед системой здравоохранения республики стоят две задачи: постепенное возвращение в штатный режим лечения (насколько позволят условия эпидемии) и подготовка к новому учебному году.
UfaTime.ru02:20
1