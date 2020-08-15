Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
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Новый кабинет министров Белоруссии в основном уже сформирован. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».В источнике
Может быть, будут какие-то нюансы. Все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело.
С чего всё началось
«Надо иметь в виду, что мы задолго — за год, полгода — народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА
).
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