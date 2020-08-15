Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
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По словам Лукашенко, власти за несколько месяцев предупредили граждан, что после выборов будет формироваться новое правительство. 14 августа в Минске у Дома правительства прошла протестная акция.В источнике
С чего всё началось
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит
БЕЛТА его слова.
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