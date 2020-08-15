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РБК
РБК

Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства

По словам Лукашенко, власти за несколько месяцев предупредили граждан, что после выборов будет формироваться новое правительство. 14 августа в Минске у Дома правительства прошла протестная акция.В источнике
С чего всё началось
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит
 БЕЛТА его слова.
RT на русском04:57
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Фонтанка.Ру

Лукашенко просит поторопиться с бумагами: правительство Белоруссии формально сложило полномочия

Фонтанка.Ру05:04
ТАСС

Лукашенко заявил, что новое правительство Белоруссии в основном сформировано

ТАСС05:41
Газета.Ru

Лукашенко заявил о готовности действующего правительства Белоруссии к работе

Газета.Ru05:12
РБК

Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства

РБК05:52
RT на русском

Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве

RT на русском04:57
Коммерсантъ

Лукашенко: новое правительство в основном сформировано

Коммерсантъ04:48
Известия

Лукашенко заявил о готовности правительства работать, но есть нюансы

Известия04:46

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране, не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями", сообщила в субботу пресс-служба штаба.
РИА Новости07:59
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

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Коммерсантъ06:34
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Когерентность спиновых кубитов увеличили в 10 тысяч раз

Группа ученых из США и Японии под руководством профессора Дэвида Авшалома (David D. Awschalom) разработала метод сохранения когерентности спиновых кубитов до десятков миллисекунд, что в 10000 раз больше предыдущих экспериментов.
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