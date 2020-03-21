Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Россия полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом в субботу, 21 марта, заявил президент республики Александр Лукашенко во время совещания.
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Лукашенко заявил, что РФ полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти

ТАСС04:45

В Минске заявили о поддержке Москвой предложений по нефти

РБК05:07

Лукашено: Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти

Коммерсантъ05:17

В Белоруссии обсудили договорённости с Россией по нефти

RT на русском04:59

Белоруссия и Россия договорились по нефти

Lenta.ru05:34

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Известия05:27

Лукашенко поручил министрам рассмотреть новые предложения России по нефти

Газета.Ru05:23
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Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
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Little Big не смогут выступить на «Евровидении-2021» с песней Uno

Труд 04:41
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:21
Политика

В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Газета.Ru 05:18
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Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Энергетика

Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.
ФАН вчера в 17:43
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие

Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии

Вертолет российских ВКС продемонстрировал полет на сверхмалой высоте над акваторией Средиземного моря у берегов Сирии.
Военное дело 04:10
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru вчера в 09:56
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Российская газета 02:59
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Tvoe-avto.com вчера в 02:28
Здоровье

Развеем мифы о медицинской маске: 6 карточек и полезные советы

Миф 1: маску должен носить только больной При кашле и чиханье больной человек распространяет инфекцию.
Уфа1.ру вчера в 07:42
Общество

Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса

На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Profinance.ru вчера в 15:26
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru 04:49
Космос

Робот Федор оказался не нужен на МКС

На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Эхо Москвы 05:00
Энергетика

Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
Pravda.Ru 02:00
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Daily Storm вчера в 10:04
Политика

Сергей Лавров празднует 70-й день рождения

Известия вчера в 18:54
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал употреблять полезную еду, способную помочь правильной работе иммунной системы, а также минимизировать употребление алкоголя и отказаться от курения.
Аргументы и Факты вчера в 15:53
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
РБК 04:52
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 19 марта в 10:34
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
РБК вчера в 14:19
Гаджеты

Nokia представила бюджетный смартфон

Компания Nokia представила четыре новых смартфона, в том числе бюджетную модель.
ТАСС вчера в 06:35
Игры

Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

Геймеры с нетерпением ждали выхода Resident Evil 3 Remake.
The GEEK 19 марта в 06:23
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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