Политика
ИзвестияЛукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
Россия полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом в субботу, 21 марта, заявил президент республики Александр Лукашенко во время совещания.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Экономика
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Политика
В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии
Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Энергетика
Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии
Вертолет российских ВКС продемонстрировал полет на сверхмалой высоте над акваторией Средиземного моря у берегов Сирии.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Здоровье
Развеем мифы о медицинской маске: 6 карточек и полезные советы
Миф 1: маску должен носить только больной При кашле и чиханье больной человек распространяет инфекцию.
Общество
Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса
На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Космос
Робот Федор оказался не нужен на МКС
На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Энергетика
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин
Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Политика
Сергей Лавров празднует 70-й день рождения
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал употреблять полезную еду, способную помочь правильной работе иммунной системы, а также минимизировать употребление алкоголя и отказаться от курения.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Гаджеты
Nokia представила бюджетный смартфон
Компания Nokia представила четыре новых смартфона, в том числе бюджетную модель.
Игры
Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake
Геймеры с нетерпением ждали выхода Resident Evil 3 Remake.