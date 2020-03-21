Россия полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом в субботу, 21 марта, заявил президент республики Александр Лукашенко во время совещания.

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

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