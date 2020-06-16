Энергетика
ГородовойЛукашенко заявил о поиске замены российскому газу
Белорусский президент Александр Лукашенко в беседе с председателем госконцерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым заявил, что Белоруссия без труда найдет подходящую альтернативу российскому газу, стоимость которого она считает необоснованно высокой.
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Что стоит за заявлением Лукашенко об альтернативе российскому газу
Rambler News Service17 июня в 10:04
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
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В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
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В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону
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Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Футбол
Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings вчера в 16:53
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ЕС призвал Минск немедленно освободить кандидата в президенты Бабарико
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить из СИЗО кандидата в президенты страны Виктора Бабарико и его сына.
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Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Политика
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - говорится в указе.
ТАСС 07:54
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Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
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Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
ToDay News Ufa 01:37
Футбол
Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Бюрки
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с вратарем сборной Швейцарии по футболу Романом Бюрки, сообщается на странице немецкого клуба в Twitter.
РИА Новости 08:31
Космос
Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело вчера в 01:29
Наука
Разработана технология 3D-печати внутри тела человека
Evo-rus.com 17 июня в 11:59
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Экономика
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Политика
Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии
Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
Piter.tv 05:20
Общество
В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.
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Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Авто
В России появится новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro
Компания Chery начнет продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro в России в третьем квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:58