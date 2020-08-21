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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам помогал бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской с выездом за границу.В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом за границу

РБК08:37
РЕН ТВ

Лукашенко заявил, что помогал Тихановской с выездом за границу

РЕН ТВ07:19
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о своей помощи Тихановской в переезде в Литву

Lenta.ru07:40
RT на русском

Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву

RT на русском07:33
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что помог Тихановской выехать из страны

Газета.Ru07:33
ТАСС

Лукашенко сообщил, что сам помогал Тихановской по ее просьбе с выездом за границу

ТАСС07:19
Фонтанка.Ру

«Угрозы в адрес ОМОНа будут вытравлены «каленым железом». Лукашенко заявил, что помог Тихановской с отъездом и отказался от общения с оппозицией

Фонтанка.Ру07:58

Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Live2412:52
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Три лаборатории не обнаружили признаков отравления у Навального

Признаки отравления у Алексея Навального не были обнаружены в результате исследований, проведенных в трех лабораториях, сообщил главный врач омской больницы Александр Мураховский 21 августа журналистам.
ИА Красная Весна14:18
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В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости14:32
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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