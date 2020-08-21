Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом в Литву
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что это он помог своему оппоненту на выборах Светлане Тихановской с выездом за границу, передает «Белта». Белорусский лидер отметил, что экс-кандидат в президенты сама попросила его об этом.В источнике
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