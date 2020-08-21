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BFM.ru
BFM.ru

Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что это он помог своему оппоненту на выборах Светлане Тихановской с выездом за границу, передает «Белта». Белорусский лидер отметил, что экс-кандидат в президенты сама попросила его об этом.В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом за границу

РБК08:37
ТАСС

Лукашенко сообщил, что сам помогал Тихановской по ее просьбе с выездом за границу

ТАСС07:19
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о своей помощи Тихановской в переезде в Литву

Lenta.ru07:40
RT на русском

Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву

RT на русском07:33
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что помог Тихановской выехать из страны

Газета.Ru07:33
РЕН ТВ

Лукашенко заявил, что помогал Тихановской с выездом за границу

РЕН ТВ07:19
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил, что сам помог Тихановской уехать в Литву

Московский Комсомолец07:47