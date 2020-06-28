В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагменты его выступления показал телеканал «Беларусь 1».

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

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