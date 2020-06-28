Политика

РБКРБКЛукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагменты его выступления показал телеканал «Беларусь 1».
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Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

РБКвчера в 21:35

Лукашенко о задержании Бабарико: «Мы действуем по закону»

News.ruвчера в 15:40

Россия понимает причины ситуации с Белгазпромбанком, считает Лукашенко

ПРАЙМвчера в 16:35

Лукашенко заявил, что в России поняли, зачем он «прихлопнул» банк «Газпрома»

Московский Комсомолецвчера в 15:56

Лукашенко обратился к России: «После выборов будет ещё интереснее, это я обещаю»

Царьградвчера в 15:52

Лукашенко считает, что в России понимают причины ситуации вокруг Белгазпромбанка

ТАССвчера в 17:37

Лукашенко: Москва понимает, почему «прихлопнули» экс-главу Белгазпромбанка

ИА Красная Веснавчера в 15:38
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
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Экономика

Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля

Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
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Общество

Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям

С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 27 июня в 11:48
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Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

Режим самоизоляции в ХМАО продлен до 5 июля

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о продлении режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса до 5 июля.
Znak.com вчера в 07:12
21
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
67
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
717
Общество

Массовые мероприятия разрешили проводить на Сахалине

Согласно указу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в регионе с 26 июня разрешены массовые мероприятия.
EastRussia вчера в 22:13
Политика

Путин рассказал, почему никогда не полетит одним самолетом с премьером

РЕН ТВ вчера в 10:43
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 лет

Министерство труда России не поддержало идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет.
Вечерняя Москва 26 июня в 20:21
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Армия и оружие

Пилот ВВС США признал неэффективность истребителей F-35 против России

iReactor вчера в 21:50
Политика

Штат Миссисипи может поменять флаг

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
1,3K
Общество

Доктор Мясников научил определять родинку, способную стать меланомой

О признаках распознавания рассказал телеведущий, главврач московской больницы № 71 Александр Мясников в эфире канала «Россия» 28 июня.
ИА Красная Весна вчера в 03:59
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Экономика

Пенсионерам рассказали, как получить льготы на услуги ЖКХ

Малоимущие пенсионеры имеют право оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ.
URA.Ru вчера в 19:37
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Общество

Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском вчера в 21:20
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Футбол

Гончаренко вернулся на тренерский мостик футбольного клуба ЦСКА

ИА Красная Весна вчера в 13:16
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Происшествия

В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки

РБК вчера в 17:36
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
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Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.
Москва 24 вчера в 19:22
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Происшествия

В Бурятии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 июня 2020, 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:38
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Здоровье

Диетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака

Употребление в пищу шашлыка может стать одним из факторов развития онкологических заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша.
Вечерняя Москва вчера в 19:23
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 26 июня в 12:10
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Спорт

Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК

Спорт-Экспресс 27 июня в 13:16
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Наука

Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось

Evo-rus.com 26 июня в 11:43
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
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Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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