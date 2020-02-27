Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

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