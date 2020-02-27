Политика

РБКРБКЛукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
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Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

RT на русском06:22

Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии к «реальной интеграции»

News.ru04:28

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

РБК05:24

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Газета.Ru05:15

Лукашенко рассказал о готовности Минска к «реальной интеграции»

REGNUM05:05

Белоруссия объявила о готовности к интеграции с Россией без понуждения

Lenta.ru05:01

Российская сторона принуждает Белоруссию к интеграции, — заявил Александр Лукашенко

Эхо Москвы05:31
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Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК 03:12
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

Вести.Ru 04:19
Политика

Президенту предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Глава государства Владимир Путин получил предложение от сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию провести общероссийское голосование по изменениям в Основной закон 22 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 10:47
Политика

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском 04:42
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Политика

Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Газета.Ru 05:49
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Происшествия

СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Газета.Ru 05:50
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Известия вчера в 22:50
Хоккей

Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции определились после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над омским «Авангардом».
Известия 25 февраля в 16:54
Политика

Песков рассказал о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву

Администрация президента РФ пока не направляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
REGNUM вчера в 04:37
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Армия и оружие

Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
RT на русском вчера в 07:39
Происшествия

В Чечне назвали комедией покушение на критикующего Кадырова блогера

Lenta.ru 06:02
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос на 1,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,04 рубля - до 70,4591 рубля, курс доллара - увеличился на 62,05 копейки, до 64,9213 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 25 февраля в 05:31
Армия и оружие

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru 03:00
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Общество

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Интерфакс 05:43
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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