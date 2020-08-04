Политика
Эхо МосквыЛукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов. Он выступил с обращением к народу и парламенту.
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Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии.
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