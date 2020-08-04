Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска. Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
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Общество
ПФР выплатит семьям с детьми по 10 тысяч рублей на текущей неделе
Семьи в июне получили единовременно 10 тысяч рублей на каждого из детей от трех до 16 лет. Пособия были выплачены повторно в июле.
NewInform 01:34
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Общество
Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
Невские Новости вчера в 13:21
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Армия и оружие
Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей
«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально.
РИА Новости 07:03
Экономика
Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки
По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
Коммерсантъ 04:34
Фигурное катание
Новый произвольный танец Синициной и Кацалапова поставлен под песни Майкла Джексона
Новый произвольный танец российских фигуристов в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова поставлен под композиции Майкла Джексона Smile и Come Together.
Sport24.ru 07:21
Авто
Audi A6 Allroad получил более доступные комплектации
Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,5 с. Этот мотор получил систему умеренного гибрида MHEV на базе основной электросистемы напряжением 48 В. Также для нового Audi A6 allroad quattro доступен эффективный двигатель V6 TDI с рабочим объемом 3,0 литра мощностью 249 л.с. c постоянным полным приводом quattro.
5 колесо 06:59
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Футбол
Рыжиков и Карапетян стали игроками «Тамбова»
Первым новичком коллектива стал 39-летний голкипер Сергей Рыжиков, который в прошлом сезоне выступал за самарские «Крылья Советов».
Евро-футбол.ру вчера в 05:44
Происшествия
Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми
ТК Звезда вчера в 06:56
Общество
Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
Политика
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Экономика
Доходы от предпринимательской деятельности в России рекордно снизились
Доля предпринимательских доходов населения в структуре всех денежных доходов упала до 3,5% по итогам второго квартала, информирует Росстат.
Экономика сегодня вчера в 02:19
Авто
Jaguar I-Pace поставил рекорд на российских дорогах
Все время, пока автомобиль был в дороге, работал климат-контроль, а пассажиры активно пользовались USB-портами.
Avtodrug 07:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре
«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре.
Metaratings 04:30
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Футбол
«Спартак» урежет функции исполнительного директора после его замены
«Спартак» уже определился с новым кандидатом. Функционал нового исполнительного директора будет урезан.
Спорт-Экспресс 05:32
Общество
Первыми прививку от коронавируса в октябре получат медики и учителя
Первыми вакцину получат определенные группы граждан, в том числе учителя и медики, а также продолжатся наблюдения за уже прошедшими процедуру пациентами.
Народные новости 04:23