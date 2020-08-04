Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска. Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
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Лукашенко заявил о попытке организовать бойню Минске

Евразия Daily07:11

Лукашенко рассказал, как его хотят «унизить, растоптать, уничтожить»

REGNUM07:05

Лукашенко: Очевидна попытка организовать бойню в центре Минска. Есть информация о еще одном отряде ЧВК Вагнера на юге Белоруссии

Фонтанка.Ру06:19

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

РИА Новости06:32

Лукашенко: «Попытка устроить бойню в Минске очевидна»

Накануне.Ru06:22

Лукашенко очевидна попытка устроить бойню в Минске

Вести.Ru06:53

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Эхо Москвы07:07
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество

ПФР выплатит семьям с детьми по 10 тысяч рублей на текущей неделе

Семьи в июне получили единовременно 10 тысяч рублей на каждого из детей от трех до 16 лет. Пособия были выплачены повторно в июле.
NewInform 01:34
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
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Общество

Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа

Невские Новости вчера в 13:21
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Армия и оружие

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально.
РИА Новости 07:03
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Экономика

Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
Коммерсантъ 04:34
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Новый произвольный танец Синициной и Кацалапова поставлен под песни Майкла Джексона

Новый произвольный танец российских фигуристов в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова поставлен под композиции Майкла Джексона Smile и Come Together.
Sport24.ru 07:21
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Audi A6 Allroad получил более доступные комплектации

Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,5 с. Этот мотор получил систему умеренного гибрида MHEV на базе основной электросистемы напряжением 48 В. Также для нового Audi A6 allroad quattro доступен эффективный двигатель V6 TDI с рабочим объемом 3,0 литра мощностью 249 л.с. c постоянным полным приводом quattro.
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Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой

Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
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Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Рыжиков и Карапетян стали игроками «Тамбова»

Первым новичком коллектива стал 39-летний голкипер Сергей Рыжиков, который в прошлом сезоне выступал за самарские «Крылья Советов».
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Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми

ТК Звезда вчера в 06:56
Общество

Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»

Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
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Политика

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
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"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

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Доходы от предпринимательской деятельности в России рекордно снизились

Доля предпринимательских доходов населения в структуре всех денежных доходов упала до 3,5% по итогам второго квартала, информирует Росстат.
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Jaguar I-Pace поставил рекорд на российских дорогах

Все время, пока автомобиль был в дороге, работал климат-контроль, а пассажиры активно пользовались USB-портами.
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Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
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«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре.
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Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
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Первыми прививку от коронавируса в октябре получат медики и учителя

Первыми вакцину получат определенные группы граждан, в том числе учителя и медики, а также продолжатся наблюдения за уже прошедшими процедуру пациентами.
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