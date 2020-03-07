Общество

iReactoriReactorЛукашенко заявил о поступивших предложениях по поставкам нефти

Президент отметил, что Белоруссия зря зациклилась на нескольких поставщиках, хотя предложений поступает достаточно и от других. Он обозначил решение вопроса по нефти, как приоритетную задачу. Ранее iReactor писал, что Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии.
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Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

RT на русскомвчера в 05:02

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти в Белоруссию

РЕН ТВвчера в 04:55

Белоруссия планирует определиться с поставками нефти к началу недели

Коммерсантъвчера в 04:35

Лукашенко заявил, что Белоруссия получила «немало» предложений о поставках нефти

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Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти

Lenta.ruвчера в 04:12

Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти

REGNUMвчера в 03:58

Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти

РИА Новостивчера в 04:23
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Наставнику английского "Ливерпуля" Юргену Клоппу грозит наказание за то, что он отпраздновал гол своей команды в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута", передает Metro.
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Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились и дальше сокращать добычу нефти — в первом квартале 2020 года они дополнительно сократят добычу еще на 500 тыс. баррелей.
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Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции

Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.
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Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

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Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
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В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
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Новый формат ОСАГО вступил в силу

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Названы самые популярные женские профессии в России

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Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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СКА обыграл «Витязя» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Петербургский СКА выиграл у «Витязя» из Московской области в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.
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Путин и Эрдоган согласовали меморандум по Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместный меморандум по урегулированию конфликта в Сирии.
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«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины в последнем туре

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