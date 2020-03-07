Президент отметил, что Белоруссия зря зациклилась на нескольких поставщиках, хотя предложений поступает достаточно и от других. Он обозначил решение вопроса по нефти, как приоритетную задачу. Ранее iReactor писал, что Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии.

Лукашенко заявил о поступивших предложениях по поставкам нефти

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