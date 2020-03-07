Общество

iReactoriReactorЛукашенко заявил о поступивших предложениях по поставкам нефти

Президент отметил, что Белоруссия зря зациклилась на нескольких поставщиках, хотя предложений поступает достаточно и от других. Он обозначил решение вопроса по нефти, как приоритетную задачу. Ранее iReactor писал, что Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия получила «немало» предложений о поставках нефти

Газета.Ruвчера в 03:18

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти в Белоруссию

РЕН ТВвчера в 03:55

Белоруссия планирует определиться с поставками нефти к началу недели

Коммерсантъвчера в 03:35

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

RT на русскомвчера в 04:02

Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти

Lenta.ruвчера в 03:12

Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти

REGNUMвчера в 02:58

Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти

РИА Новостивчера в 03:23
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Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru вчера в 13:04
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
Хоккей

Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.
Газета.Ru 00:30
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
Политика

Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов

Напомним, СМИ начали распространять информацию о проверке банковских счетов Рамзана Кадырова. А началось все с запроса конгресса США.
Российская газета вчера в 23:33
Происшествия

Суд оставил Роналдиньо под стражей

Газета.Ru 00:20
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Политика

Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Газета.Ru вчера в 12:41
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 15:55
Авто

В Сети напомнили о минивэне Lada Kalina

Как сообщают «Автоновости дня», первый показ минивэна LADA Kalina (ВАЗ-1120) состоялся в далеком 2002 году на автосалоне в Тольятти.
Автоновости дня 00:30
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 05 марта в 13:31
Наука

Часть ароматов значительно улучшают работу памяти

Как сообщает МедиаПоток, методика, которую разработали специалисты из Университета Тель-Авива и их коллеги из Института Вейцмана, позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна.
МедиаПоток 06 марта в 08:16
Общество

Курское УМВД вступилось за победительницу конкурса «Краса полиции»

В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
46ТВ вчера в 10:04
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия 06 марта в 10:28
Общество

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала.
Ореанда-Новости вчера в 05:22
Здоровье

На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019

На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06 марта в 05:31
Технологии

Ученые рассказали о вызывающих маразм привычках

Известия вчера в 23:08
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины по футболу

«Бока Хуниорс» обыграла клуб «Химнасия и Эсгрима» со счетом 1:0 в матче заключительного тура чемпионата Аргентины по футболу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 22:47
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Кудрявцева впервые после операции на груди показала себя в купальнике

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые после операции по удалению силиконовых имплантантов показала себя в купальнике.
ФАН вчера в 11:06
Политика

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Piter.tv вчера в 04:31
Музыка

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников

Композитор, саксофонист Владимир Пресняков-старший считает, что в шоу «Голос», которое выпускает Первый канал, слишком много блатных участников.
Что происходит 00:39
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ вчера в 07:03
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости вчера в 13:46
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ

RT на русском вчера в 09:38
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