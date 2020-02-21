Экономика
ИзвестияЛукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА.
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Шоу-бизнес
Скончалась мать омской актрисы Любови Полищук
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится
Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов
Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Шоу-бизнес
Игорь Петренко впервые вышел в свет с тремя дочерьми
На важное для себя мероприятие актриса пригласила своих друзей, а также членов семьи: супруга Игоря Петренко и трех дочерей Софию-Каролину, Марию и Еву.
Здоровье
Из поликлиник исчезнут кабинеты психолога и стоматолога
Сюда не попали кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики и стоматологии, а также позиция медицинского психолога, сообщает «Парламентская газета».
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ
Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров.
Авто
Американцы представили «гиперкар 21-го века»
Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
Армия и оружие
Песков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе
Москва глубоко обеспокоена ситуацией в сирийской провинции Идлиб, по этом вопросу с Анкарой идёт постоянное обсуждение, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Технологии
В Windows 10 упростили работу с драйверами
Видимо поэтому руководители и разработчики решили кардинально изменить подход к выкату обновлений на платформе Windows 10.
Космос
Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.
Экономика
На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ
Цена на газ на Украине выросла бы в три-четыре раза в случае отказа от нового транзитного контракта, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением
Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
Происшествия
В Астрахани экс-гендиректора «Красных Баррикад» приговорили к 7 годам
Приговором Икрянинского района суда Астраханской области бывшему директору завода «Красные Баррикады» назначено наказание в виде 7 лет колонию общего режима.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Политика
Гаспарян рассказал, как может закончиться гражданская война в Донбассе
Будет большой удачей, если конфликт в Донбассе будет заморожен по приднестровскому сценарию, заявил публицист и радиоведущий Армен Гаспарян на пресс-конференции в Москве.
Политика
Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США для его переизбрания
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной "кампанией по дезинформации" появившиеся в СМИ новые сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, будто бы выступая на стороне действующего американского лидера.
Авто
Составлен список первых признаков износа ремня ГРМ на автомобиле
Группа автомобильных экспертов подготовила советы, как самостоятельно определить износ ремня газораспределительного механизма (ГРМ).
Общество
Врач рассказала о вреде и пользе блинов
Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.