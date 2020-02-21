Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА.
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Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

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На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

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