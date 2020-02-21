Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Космос
Китайский луноход находит что-то странное на обратной стороне Луны
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Футбол
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Футбол
Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Общество
BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций
Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Армия и оружие
Шойгу вручил ордена трем военным вузам
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил трем прославленным военным вузам ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.
Политика
Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
Энергетика
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
Армия и оружие
В Турции не намерены вступать в столкновение с Россией в Идлибе
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар предупредил Россию, чтобы она не вмешивалась в действия турецких войск в сирийской провинции Идлиб.
Кино
Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Космос
Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Наука
«Когда ты выбираешь свою научную тему — это свадьба»
Все началось с того, что к нам в университет приехал Алан Ченки из Свободного университета Амстердама — сейчас мой второй научный руководитель.
Футбол
«Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита»
Экономика
Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить цены на газ
Подписание транзитного договора с «Газпромом» позволило украинскому правительству существенно не поднимать цены на топливо.
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».