Экономика
ИзвестияЛукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА.
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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий в Новых Санжарах, где содержатся эвакуированные из Китая граждане Украины.
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Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
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Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
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Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
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Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах.
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На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
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В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
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Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
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Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
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Умер советский и американский актер Борис Лескин
В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
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Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.