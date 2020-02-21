Экономика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА.
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Александр Лукашенко
Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение.
— Александр ЛукашенкоТАСС 03:18

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