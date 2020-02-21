Экономика
ИзвестияЛукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА.
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Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение.
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Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Здоровье
В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями
Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «ледокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Спорт
Сломанная палка не помешала Большунову победить
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Общество
В России вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Политика
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Общество
Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»
Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
Происшествия
Число жертв при стрельбе в германском Ханау выросло до девяти
В результате стрельбы в городе Ханау в Германии погибли девять человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Происшествия
На «Кировском заводе» рабочего придавило лифтом
В пятницу, 21 февраля, в Петербурге на территории «Кировского завода» погиб рабочий. Об этом «Форпосту» сообщили в городском управлении МЧС.
Политика
Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции
Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии
Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
Футбол
Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ
В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.
Происшествия
Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции
Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Экономика
Число брошенных РЖД поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Футбол
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Политика
Путин высказался о сериале «Слуга народа»
Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Шоу-бизнес
Саша Зверева вышла замуж за американца
Знаменитая в девяностых годах певица Саша Зверева оформила свой брак со своим возлюбленным, американцем Даниэлем.
Политика
Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию
Есть мнение, что в ситуации с коронавирусной паникой на Украине мы видим клинически чистый пример общества, с которого содрали экзоскелет цивилизации.
Политика
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из КНР
Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет двухнедельный карантин вместе с эвакуированными из КНР украинцами.