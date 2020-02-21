Экономика
ИзвестияЛукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА.
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Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Технологии
В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения
Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Музыка
Кто поедет на Евровидение в 2020 году от России
В 2019 году нашу страну представлял Сергей Лазарев с волнующей и мощной композицией «Scream».
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Культура
«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым
Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
Политика
Путин прокомментировал шутку Зеленского о нем в сериале «Слуга народа»
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Кино
Добронравов отреагировал на слухи о возможном закрытии «Сватов»
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением
Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
Общество
В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу
Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили Ливию по телефону
Россия, Германия и Франция выступили за полное соблюдение режима прекращения боевых действий на территории Ливии, а также за возобновление переговоров в русле решений берлинской конференции.
Авто
Leon Cupra сменил поколение и стал гибридом
Компания Seat представила «заряженный» хэтчбек и универсал Leon нового поколения, которые теперь будут продаваться под отдельным брендом Cupra.
Общество
Экскурсии в Турции станут дороже на треть
В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Политика
Свой в Думе: лидер группы «Ленинград» вступил в партию и был осмеян
Лидер скандально известной российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.