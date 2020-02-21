Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА.

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Происшествия Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

Политика В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.

Политика Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса» Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.

Гаджеты Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».

Политика Певица Валерия создаст женскую политическую партию Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.

Экономика В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Путин, Меркель и Макрон обсудили Ливию по телефону Россия, Германия и Франция выступили за полное соблюдение режима прекращения боевых действий на территории Ливии, а также за возобновление переговоров в русле решений берлинской конференции.