Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом Лукашенко заявил 21 февраля на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в Минске.

Лукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти

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