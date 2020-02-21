Экономика
REGNUMЛукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти
Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом Лукашенко заявил 21 февраля на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в Минске.
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Политика
Свой в Думе: лидер группы «Ленинград» вступил в партию и был осмеян
Лидер скандально известной российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Происшествия
Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца
Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Общество
Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной
Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
Единоборства
Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Политика
Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов
США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Происшествия
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Наука
В Арктических озерах обнаружены неизвестные науке виды рыб
Российские исследователи, изучавшие водоемы в отдаленных районах Камчатки, Корякии и Чукотки, обнаружили в них сразу несколько десятков неизвестных науке видов рыб, которые более 200 тысяч лет развивались отдельно от своих сородичей.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Шоу-бизнес
Андрей Губин увлекся спортом перед возвращением на сцену
По информации продюсера, Губин не просто активно работает над материалом, но и подтягивает свою физическую форму к возвращению на сцену.
Общество
Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая
Дончане одними из первых высказались, что приняли бы этот борт и нашли бы, где разместить эвакуированных, если бы Украина не разрушила донецкий аэропорт.
Общество
Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей
«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским
Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Происшествия
Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии
Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии.
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Общество
Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».