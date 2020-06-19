Политика
КоммерсантъЛукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». Накануне глава Комитета госконтроля заявил о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке «больших начальников в "Газпроме", а, может быть, и выше».
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с чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в стране готовили «масштабный план дестабилизации и привода к некоему майдану», но его удалось сорвать, передает БелТА.Дождь05:39
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:53, Ашберн
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Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
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