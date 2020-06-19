с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». Накануне глава Комитета госконтроля заявил о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке «больших начальников в "Газпроме", а, может быть, и выше».

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

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