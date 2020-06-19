Политика
КоммерсантъЛукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». Накануне глава Комитета госконтроля заявил о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке «больших начальников в "Газпроме", а, может быть, и выше».
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с чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в стране готовили «масштабный план дестабилизации и привода к некоему майдану», но его удалось сорвать, передает БелТА.Дождь05:39
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
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Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
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Франц Тост: Квят часто был быстрее Риккардо в Red Bull Racing
Autosport.com.ru 03:31
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Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
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Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
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В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
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Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня.
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Путин показал секретную комнату в своем кабинете
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Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
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Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.
Коммерсантъ 04:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
В российских регионах июль может стать таким же теплым, как и июнь.
Известия 05:00
Наука
Толщину коры мозга у обезьян удвоил ген человека
Goroday.ru 04:35
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Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Игры
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с разливом топлива в Норильске
В пятницу днем, 19 июня, президент России Владимир Путин проведет онлайн-совещание по вопросам ликвидации последствий ЧП в Норильске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вечерняя Москва 05:37
Общество
В Белоруссии по Белгазпромбанку заведено ещё одно уголовное дело
Накануне сообщалось, что материалы уголовных дел в отношении экс-банкира Виктора Бабарико и ещё ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру.
News.ru 05:53
Авто
Rolls-Royce выпустит самый дорогой автомобиль в мире
Напомним, в 2017 году самым дорогим новым автомобилем в мире стал уникальный Rolls-Royce Sweptail.
Тарантас Ньюс 05:07
Общество
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса готова разрешить работу баз отдыха, летних кафе и магазинов в торговых центрах, где по-прежнему будут закрыты кинотеатры, фудкорты и детские игровые зоны, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Футбол
«Спартак» сыграет с «Арсеналом» вторым номером?
Тактическое превью встречи, в которой красно-белые в субботу встретятся на выезде с туляками.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Цена нефти Brent на бирже в Лондоне впервые с 8 июня превысила 42 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вести ФМ 01:14
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
RT на русском 03:19
Политика
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27