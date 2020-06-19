Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». Накануне глава Комитета госконтроля заявил о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке «больших начальников в "Газпроме", а, может быть, и выше».
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с чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в стране готовили «масштабный план дестабилизации и привода к некоему майдану», но его удалось сорвать, передает
 БелТА.
Дождь05:39

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Александр Лукашенко заявил о срыве масштабного плана по дестабилизации ситуации в Белоруссии

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Lenta.ru05:46

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

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Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Коммерсантъ05:39

Лукашенко заявил, что власти сорвали план привести страну к «некоему майдану»

ТАСС05:30

Лукашенко рассказал о сорванном плане дестабилизации ситуации в Белоруссии

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Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

РБК05:10
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн

Видеофакт. «Маски сорваны с кукол и кукловодов»: Лукашенко прокомментировал последние события в Беларуси

КП - Беларусь05:26
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:21, Ашберн
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Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.
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Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
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Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4

Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
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Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Путин проведет совещание по ситуации с разливом топлива в Норильске

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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

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