Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Армия и оружие Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.

Происшествия На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.

Экономика Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.

Политика Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ "Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.

Авто Представлен обновленный Hyundai Solaris Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный седан Solaris, который стал одним из самых востребованных на российском рынке.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Общество С 1 марта жизнь россиян изменится С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.

Политика Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Здоровье Директором клиники Мешалкина назначен хирург Александр Чернявский Е.Н. Мешалкина с 28 февраля 2020 года назначен профессор, доктор медицинских наук, врач – сердечно-сосудистый хирург Александр Михайлович Чернявский, сообщили сайту Бердск-Онлайн в пресс-службе клиники.

Игры В сети появились первые скриншоты Baldur’s Gate 3 Сегодня впервые были опубликованы первые скриншоты грядущей игры Baldur’s Gate 3. Публикация состоялась за несколько часов до официальной презентации игры на французском портале JeuxActu.

Общество Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.