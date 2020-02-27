Политика
ИзвестияЛукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
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Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.
Космос
NASA не способно разгадать тайну Венеры – Агентство обращается за помощью
NASA считает Венеру совершенно сложным и особенным миром. На сегодняшний день он является, практически, неисследованным.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Экономика
Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
Политика
Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
Авто
Представлен обновленный Hyundai Solaris
Производители корейского автомобильного концерна Hyundai представили обновленный седан Solaris, который стал одним из самых востребованных на российском рынке.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа
Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Армия и оружие
США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны
Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
Общество
В Нидерландах обнаружили первый случай заражения коронавирусом
В Нидерландах был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Общество
С 1 марта жизнь россиян изменится
С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
Музыка
Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Хоккей
ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента
ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал незамедлительно прекратить огонь в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению огня в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Политика
Посольство России в США заявило о резком ухудшении здоровья Ярошенко
Российские дипломаты просят оказать срочную помощь находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко, чье состояние здоровья резко ухудшилось.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Здоровье
Директором клиники Мешалкина назначен хирург Александр Чернявский
Е.Н. Мешалкина с 28 февраля 2020 года назначен профессор, доктор медицинских наук, врач – сердечно-сосудистый хирург Александр Михайлович Чернявский, сообщили сайту Бердск-Онлайн в пресс-службе клиники.
Игры
В сети появились первые скриншоты Baldur’s Gate 3
Сегодня впервые были опубликованы первые скриншоты грядущей игры Baldur’s Gate 3. Публикация состоялась за несколько часов до официальной презентации игры на французском портале JeuxActu.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Общество
Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.