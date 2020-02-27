Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

РИА Новости08:33

Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

Газета.Ru08:15

Белоруссия объявила о готовности к интеграции с Россией без понуждения

Lenta.ru05:01

Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

RT на русском06:22

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

РБК05:24

Лукашенко: Белоруссия готова к интеграции с Россией, но без «понуждения»

ТАСС05:21

Лукашенко: Белоруссия готова к реальной интеграции с РФ, однако Москва в последнее время оказывает давление на Минск

Эхо Москвы08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество

В Китае пообещали по $1430 каждому «сдавшемуся» с коронавирусом

Программа продлится с 27 февраля по 2 марта. В провинции Хубэй пообещали по $1430 каждому "сдавшемуся" с коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:33
Происшествия

Водолазы продолжают поиски пропавших в Сочи детей

Политическая Экспертиза 03:54
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Происшествия

Ещё у двух украинцев с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, был обнаружен коронавирус, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:04
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС вчера в 06:17
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Происшествия

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Интерфакс 01:00
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Футбол

Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова

Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.
РИА Новости 01:29
Футбол

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Спорт-Экспресс 06:00
Политика

ЕС расширил санкции против Турции

Евросоюз расширил санкции в отношении Турции в связи с ее действиями в исключительной экономической зоне Кипра, сообщается в Официальном журнале ЕС.
Взгляд.ру 11:45
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 12:22
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 10:12
Политика

ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Красная весна 12:21
Киберспорт

Predator: Hunting Grounds станет временно бесплатной ещё до релиза

Релиз Predator: Hunting Grounds запланирован на 24 апреля на ПК и PlayStation 4. Игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 21:32
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Футбол

Бекхэм мечтает объединить в «Интер Майами» Месси и Роналду

Спорт-Экспресс 10:10
Армия и оружие

США укрепляют и создают новые военные базы на северо-востоке Сирии

Военное обозрение 11:21
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости вчера в 09:45
Музыка

Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»

BFM.ru 07:11
Общество

Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Газета.Ru 12:22
Энергетика

SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
РИА Новости вчера в 10:43
Происшествия

На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
REGNUM 12:16
Политика

На Украине рейтинг Зеленского упал на 13%

Количество граждан Украины, которые одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского, за два месяца уменьшилось на 13 процентов, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:23
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

РБК 10:03
Футбол

Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.
Soccer.ru 09:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное