Политика
ИзвестияЛукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
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Общество
В Китае пообещали по $1430 каждому «сдавшемуся» с коронавирусом
Программа продлится с 27 февраля по 2 марта. В провинции Хубэй пообещали по $1430 каждому "сдавшемуся" с коронавирусом.
Происшествия
Водолазы продолжают поиски пропавших в Сочи детей
Происшествия
Ещё у двух украинцев с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, был обнаружен коронавирус, передаёт РИА Новости.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Футбол
Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова
Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Политика
ЕС расширил санкции против Турции
Евросоюз расширил санкции в отношении Турции в связи с ее действиями в исключительной экономической зоне Кипра, сообщается в Официальном журнале ЕС.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Политика
ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Киберспорт
Predator: Hunting Grounds станет временно бесплатной ещё до релиза
Релиз Predator: Hunting Grounds запланирован на 24 апреля на ПК и PlayStation 4. Игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Футбол
Бекхэм мечтает объединить в «Интер Майами» Месси и Роналду
Армия и оружие
США укрепляют и создают новые военные базы на северо-востоке Сирии
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Общество
Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Энергетика
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Политика
На Украине рейтинг Зеленского упал на 13%
Количество граждан Украины, которые одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского, за два месяца уменьшилось на 13 процентов, пишет РИА Новости.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Футбол
Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.