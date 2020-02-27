Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Футбол Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.

Политика ЕС расширил санкции против Турции Евросоюз расширил санкции в отношении Турции в связи с ее действиями в исключительной экономической зоне Кипра, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Экономика Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.

Политика ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Энергетика SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

Происшествия На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.

Политика На Украине рейтинг Зеленского упал на 13% Количество граждан Украины, которые одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского, за два месяца уменьшилось на 13 процентов, пишет РИА Новости.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.