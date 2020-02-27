Политика
ИзвестияЛукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
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Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
Футбол
Лондонский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы
Одной из центральных встреч был матч между лондонским «Арсеналом» и греческим «Олимпиакосом».
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Здоровье
Сенаторы обсудят работу частных клиник в системе ОМС
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) не выделил объемы этим клиникам, а пациентов директивно перенаправили в медучреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Гаджеты
Последнее обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi
После последнего обновления Android на смартфонах Xiaomi Mi8 исчез рабочий стол, при этом верхнее меню Android работает.
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Нигерии
По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Спорт
Borderlands 3 выйдет в Steam уже 13 марта
Хоккей
«Тампа» проиграла «Чикаго», Кучеров набрал 2 очка
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Армия и оружие
Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус
Общество
Три дороги перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
На всех автодорогах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Общество
Нужна лишь одна бумажка: как вернуть невозвратные билеты
Важное уточнение: деньги вернут только тому, на кого оформлен билет.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.