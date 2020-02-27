Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

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