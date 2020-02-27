Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
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Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

РИА Новости08:33

Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

Газета.Ru08:15

Лукашенко: Белоруссия готова к интеграции с Россией, но без «понуждения»

ТАСС05:21

Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

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Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

РБК05:24

Лукашенко: Белоруссия готова к реальной интеграции с РФ, однако Москва в последнее время оказывает давление на Минск

Эхо Москвы08:04

Белоруссия объявила о готовности к интеграции с Россией без понуждения

Lenta.ru05:01
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