Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

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