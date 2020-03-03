Общество

ТАССТАССЛукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.
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