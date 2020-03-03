Общество
RT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
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Общество
Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Наука
Создан алгоритм, позволяющий легче и точнее строить историю популяций людей и животных
Исследователи предложили программный продукт, который сам, автоматически, на основе данных геномных исследований строит наиболее вероятную модель демографической истории той или иной популяции.
Армия и оружие
Британские морпехи тренируют белорусских десантников
Экономика
Белоруссия продолжает переговоры по поставкам российской нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» продолжает переговоры с российскими компаниями об условиях поставок нефти в Белоруссию, заявил глава концерна Андрей Рыбаков.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Игры
Valve показала геймплей Half-Life: Alyx
Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.
Экономика
АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Политика
Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
«Что швыряла камни, не стыдно»: жительница Новых Санжар рассказала, в кого целилась во время протестов
Жительница Новых Санжар, которая бросала камни в автобусы с эвакуированными согражданами из Китая, заявила, что она раскаивается только за нецензурную лексику на видео, а если бы надо было, то снова вышла бы на акцию протеста.
Политика
Премьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку
Ранее Алексей Гончарук уже подавал заявление об отставке президенту Украины, который отказался его подписывать.
Здоровье
Минздрав Украины не исключает дефицита медицинских масок
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, не покупать хирургические маски, поскольку это может привести к дефициту на уровне страны.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов
Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Футбол
Широков назвал футбол Тедеско неспартаковским
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что тренер красно-белых Доменико Тедеско показывает слишком оборонительный, неспартаковский футбол.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.