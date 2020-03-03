Общество
RT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Культура
НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Армия и оружие
США могут предоставить Турции боеприпасы для помощи в Идлибе
В Вашингтоне рассматривают возможность предоставления боеприпасов Турции для поддержки ее действий в сирийском Идлибе.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать
В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Гаджеты
Intel про 10 нм: горбатого могила исправит
Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
Общество
Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям
Российский миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче состояния в $17 млрд своим детям, пишет Bloomberg.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Российского блогера и открытого гея Андрея Петрова выселили из съемной квартиры — у молодого человека не было регистрации.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота», летевший в Цюрих, вернулся в Шереметьево
Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
Армия и оружие
Турция бросает в бой элитные силы джихадистов
Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Здоровье
В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса
Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
Борис Джонсон собрался уйти в декрет после рождения ребенка
Британский премьер-министр Борис Джонсон собирается взять отпуск по уходу за ребенком после рождения у его возлюбленной, 31-летней Керри Саймондс, ребенка.
Экономика
Более 700 млн инвестиций может получить Каспийск
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Культура
Новая звезда YouTube: в гости к Дудю пришел Антон Лапенко
В гости к Юрию Дудю пришел актер Антон Лапенко, новая звезда российского Youtube.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.