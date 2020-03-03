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Гаджеты Intel про 10 нм: горбатого могила исправит Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.

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