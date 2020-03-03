Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти

РИА Новости06:29

Лукашенко заявил о намерении продолжить покупать нефть в России

Газета.Ru07:47

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

ТАСС04:14

Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России

Известия04:58

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

RT на русском04:38

Лукашенко увидел попытки отдельных стран решить вопросы с помощью вентиля

РБК05:10

Братский шантаж. Надолго ли хватит Лукашенко «дружеской» нефти от США

Life.ruвчера в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 13:06, Ашберн

Сами виноваты. Президент рассказал, что сейчас Беларусь недополучает около 1 миллиона тонн нефти ежемесячно

КП - Беларусь05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Телеканал 360° вчера в 13:35
Политика

Турция гонит в сторону Греции 130 тысяч беженцев

REGNUM 12:44
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Космос

Наша галактика получила «травму позвоночника»

LentaChel.ru 04:07
Общество

У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
РБК 11:01
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Происшествия

В Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Коммерсантъ 12:36
Культура

НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
ToDay News Ufa 01 марта в 14:29
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

США могут предоставить Турции боеприпасы для помощи в Идлибе

В Вашингтоне рассматривают возможность предоставления боеприпасов Турции для поддержки ее действий в сирийском Идлибе.
РЕН ТВ 11:51
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
RT на русском 12:38
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Гаджеты

Intel про 10 нм: горбатого могила исправит

Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
3DNews 06:00
Общество

Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

Российский миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче состояния в $17 млрд своим детям, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 05:25
Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Российского блогера и открытого гея Андрея Петрова выселили из съемной квартиры — у молодого человека не было регистрации.
Lenta.ru 09:10
Происшествия

Самолет «Аэрофлота», летевший в Цюрих, вернулся в Шереметьево

Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
Интерфакс 03:25
Армия и оружие

Турция бросает в бой элитные силы джихадистов

Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).
Мир новостей 06:34
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Профиль 00:39
Транспорт

Обход Лосево в Воронежской области сделали платным на 89 лет

Kursk.com 04:27
Здоровье

В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса

Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
РИА Новости 12:12
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество

Борис Джонсон собрался уйти в декрет после рождения ребенка

Британский премьер-министр Борис Джонсон собирается взять отпуск по уходу за ребенком после рождения у его возлюбленной, 31-летней Керри Саймондс, ребенка.
РЕН ТВ 11:36
Экономика

Более 700 млн инвестиций может получить Каспийск

Лезги газет 07:33
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Культура

Новая звезда YouTube: в гости к Дудю пришел Антон Лапенко

В гости к Юрию Дудю пришел актер Антон Лапенко, новая звезда российского Youtube.
Телепрограмма 12:25
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное