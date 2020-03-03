Общество
RT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
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Биатлон
МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми
Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Общество
У сотрудника РФС подтверждён коронавирус
Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Музыка
На Евровидение от России поедет группа Little Big
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Армия и оружие
«Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями
1 марта на оккупированной территории Луганской Народной Республики около села Нижнетёплое был уничтожен военный грузовик, в котором находилась группа карателей.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
ЕС направит силы для защиты границ Греции от мигрантов
Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов.
Политика
В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США и талибами нет.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Политика
Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»
Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общество
В СК создан отдел по расследованию киберпреступлений
Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Общество
Трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» продолжает путь на запад
Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.
Происшествия
Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми
Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Происшествия
Власти рассказали, почему произошел взрыв в Перми
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
Нидерланды планировали ввести войска на Украину после катастрофы MH17
Власти Нидерландов планировали военную интервенцию на территорию Украины сразу после катастрофы рейса MH17 летом 2014 года.