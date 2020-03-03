Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
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Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

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