Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.

Биатлон МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Общество У сотрудника РФС подтверждён коронавирус Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.

Энергетика «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40% Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).

Политика Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН "Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.

Политика В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США и талибами нет.

Политика Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа» Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.